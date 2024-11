Torna questa sera Pubblica Piazza, il talk politico in onda ogni mercoledì alle 21.30 su LaC. Nella prima parte della puntata, spazio all’informazione referendaria: saranno spiegate le ragioni del No e dei Si ai requisiti referendari sulla giustizia.

Definite e presentate le liste sale la febbre elettorale della politica nel capoluogo calabrese in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Ospiti di Pasquale Motta, Gianluca Bellacoscia, candidato consigliere comunale della lista “Io scelgo Catanzaro” per la coalizione a sostegno di Antonello Talerico Sindaco; Franco Cimino candidato consigliere comunale nella lista “Mò Fiorita Sindaco” per la coalizione di Nicola Fiorita Sindaco; Antonio Menniti candidato a consigliere comunale nella lista “Rinascita” per la coalizione di Valerio Donato Sindaco; Filippo Pietropaolo, Fratelli d’Italia per la coalizione di Wanda Ferro Sindaco.

Pubblica Piazza vi aspetta questa sera in prima serata alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 DDT, sul canale 411 di TV Sat e 820 di Sky. La puntata sarà disponibile poi anche su LaC Play.