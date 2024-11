Riceviamo e pubblichiamo dalla consigliera regionale di Forza Italia Pasqualina Straface.

Gentile direttore, mi corre l’obbligo, principalmente per rispetto verso tutti i cittadini calabresi, puntualizzare un aspetto che ritengo di fondamentale importanza. In riferimento all’articolo di oggi, “Coperture Creative” si racconta una visione distorta e inesatta riguardo il modus operandi legislativo della sottoscritta. Irregolarità nelle coperture, utilizzo di risorse destinate ad al0tre finalità, nulla di tutto questo corrisponde al vero. Nello specifico riguardo la legge regionale 23 novembre 2022 n 38 Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli ed in riferimento alla legge regionale 16 dicembre 2022 n 46 Istituzione del parco regionale Secca di Amendolara, non sono state usate coperture con risorse già stanziate in bilancio, tutt’altro. Si è lavorato con trasparenza, senso di responsabilità e massima attenzione riguardo le coperture necessarie.

In riferimento alla legge 16 dicembre 2022 numero 46 Istituzione del parco regionale Secca di Amendolara le risorse sono previste con il riferimento legislativo legge regionale 23 aprile 2021 n 5.

Per quanto concerne la legge 23 novembre 2022 n 38 Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli, le risorse sono previste nel Fondo Speciale nell’articolo 3 della legge stessa.

La controreplica

La consigliera regionale fa bene a difendere la bontà del proprio operato e la correttezza delle leggi. Sbaglia, però, destinatario della replica: dovrebbe rivolgersi alla Corte dei Conti che ha incluso le norme citate da Straface tra quelle segnalate nel dossier di cui LaC News24 ha fedelmente riportato il contenuto. (ppp)