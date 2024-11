Il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Ettore Rosato è stato ieri a Cosenza per sostenere il candidato a sindaco, Carlo Guccione. A moderare l'incontro del cinema Modernissimo il consigliere regionale Mimmo Bevacqua.

"Troverai le porte sempre aperte a Roma con il cuore e con la volontà di darti una mano. Noi siamo convinti che qui c'è la forza di un cambiamento necessario". E' Ettore Rosati a parlare al termine di un'assemblea politica dove passione e unità trovano il consenso del pubblico del cinema Modernissimo.

Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera è convinto che Carlo Guccione potrà vincere le elezioni a Cosenza perchè è un uomo che rappresenta la vera sfida con la sua capacità di coinvolgere le intelligenze e le forze democratiche di Cosenza.

L'incontro ha visto sullo stesso palco Mimmo Bevacqua nella veste di moderatore, il segretario regionale del Pd, Ernesto Magorno; la parlamentare Stefania Covello, della segreteria nazionale del Pd e il segretario provinciale del Pd, Luigi Guglielmelli, per un'iniziativa a sostegno del candidato a sindaco Carlo Guccione e del centro sinistra unito per la guida della città di Cosenza.

Una battaglia non facile, come hanno sostenuto i rappresentanti del PD intervenuti, ma che vede tutti uniti e tutti insieme i componenti del PD e della coalizione per dare al PD nazionale un segno forte, come afferma Mimmo Bevacqua, e una dimensione etica che guarda a quella progressista con la modestia il vigore e la sagacia di Carlo Guccione.

Non sono mancati i riferimenti allo storico si che ha dato via alla Camera alla legge sulle le unioni civili, una pagina straordinaria della storia italiana che finalmente supera il gap che ci separava dal resto d'europa, come ricorda Luigi Guglielmelli.

Un soldato valoroso è stato definito definito Carlo Guccione da Ernesto Magorno, in grado di portare cosenza tra le città più grandi del mezzogiorno.

Un intervento assai appassionato quello di Stefania Covello che ha preceduto l'intervento di Carlo Guccione. "Abbiamo costruito un vero progetto politico, afferma Guccione, perche ha un suo metodo ben preciso con un cronoprogramma con il quale i cittadini potranno verificare l'andamento dell'attività amministrativa in maniera trasparente demoicraticamente partecipata. Guccione ha infine parlato del comune unico e delle grandi opere che saranno immediatamente realizzate come la metro e l'ospedale di via popilia. In un momento come questo abbiamo a disposizione una squadra che rappresenta il meglio di cosenza, ricorda Guccione riferendosi ai candidati della sua coalizione, che in soli sette giorni ha ribaltato un risultato che sembrava scontato, con un grande entusiasmo, quello stesso che potrà scrivere le pagine più belle della storia di questa città.

Fiorenza Gonzales