Il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione presenta il suo programma elettorale, e individua quattro priorità

Non ha dubbi Mario Oliverio sul primo compito che dovrà svolgere non appena sarà eletto: "Nei prossimi cinque anni dobbiamo restituire credibilità e onorabilità all'aula del consiglio regionale, che dovrà tornare a essere il luogo deputato a un confronto politico alto, aperto, trasparente e senza inciuici".

Quattro i punti fondamentali del programma, le emergenze da affrontare subito per aiutare la Calabria ad uscire dalla crisi profonda in cui si è infilata: "Abbiamo molti problemi che non solo dobbiamo affrontare, ma dobbiamo risolvere: dalla sanità commissariata all'emergenza rifiuti, dal dissesto idrogeologico alla drammatica situazione del mercato del lavoro. Per fare tutto questo, e per farlo bene, dobbiamo costruire una regione autorevole e forte".



