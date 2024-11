«La Lega cresce a dismisura in tutta la Calabria. Il commissario Saccomanno ha presentato una relazione sullo stato del partito dopo sei mesi di attività e dopo averlo avuto consegnato senza alcuna struttura derivante da un periodo di quasi inoperosità». È quanto si specifica in una nota stampa nella quale si evidenzia che «alla presenza del vice segretario nazionale, Andrea Crippa, è stato stilato un breve rapporto dinnanzi ai principali referenti regionali». Si tratta di un rendiconto ritenuto rilevante «tenendo presente quanto accaduto e le difficoltà riscontrate nel territorio dove l’individualismo è l’elemento che maggiormente impedisce una corretta crescita e la costruzione di una vera ed importante squadra».

«Dopo mesi in cui tutto il territorio è stato visitato e dove il messaggio di diversità della Lega è stato divulgato – si fa rilevare- finalmente i risultati che il commissario e tutta la segreteria regionale, Cataldo Calabretta, Roy Biasi, Marco Maiolo, Pietro Spizzirri e Pietro Marrapodi, sono riusciti ad ottenere: oltre 100 comuni coperti con referenti locali che sono stati tutti verificati e riconosciutivalidi ed adeguati. Grande rilievo anche per i referenti provinciali, Franco Recupero, Michele Pagano, Pino Macrì, e il gruppo di lavoro di Cosenza che hanno contribuito fortemente al raggiungimento di tale rilevantissimo numero di adesioni. E, ancora, tanti ringraziamenti alla nuova squadra che contribuirà al certo successo della Lega alle prossime competizioni. E tante altre nomine avverranno a breve essendoci moltissimi aderenti che sono in fase di valutazione e verifica. Un momento di grande gioia per tutto il partito che – si sottolinea - sta costruendo una struttura stabile e di alto valore morale e professionale».

Cosenza, i referenti comunali

Acri: Antonio Bifano

Aprigliano: Adriano Parise

Bisignano: Giuseppe Groccia e Franco Paldino

Bocchigliero: Antonio Vitale

Calopezzati: Natale Maiarù

Cassano: Rosa Laura

Castrovillari: Concettina Daniele

Corigliano-Rossano: Francesco Abbossida

Colosimi: Antonio Maletta

Cropalati: Agostino Bennardo

Crosia: Graziella Guido

Diamante: Rosargia D’Elia

Francavilla Marittima: Bonifacio Laino

Fuscaldo: Rosario Gullo

Guardia Piemontese: Andrea De Benedetto

Longobardi: Antonio Stancati

Luzzi: Alessandro Cilento

Orsomarso: Giuseppe Rosario Sangiovanni e Raffaele Leo

Papasidero: Giuseppe La Greca

Pietrapaola: Alessandro Berardi

Praia a Mare: Luigi Morrone

Rende: Sergio Scalfari

Rogliano: Leonardo Citino

Rose: Natale Gencarelli

Rovito: Rizzuti Francesco

Scala Coeli: Giovanni Matalone

Santa Domenica di Talao: Giuseppe La Greca

San Demetrio Corone: Nicola Viteritti

San Lucido: Francesco Lazzaroli

San Vincenzo La Costa: Gregorio Iannotta

Scalea: Giuseppe Rosario Sangiovanni e Raffaele Leo

Spezzano Sila: Amedeo Aquila

Torano Castello: Francesco Belvedere

Tortora: Luigi Morrone

Trebisacce: Veronica Puntorieri

Vaccarizzo Albanese: Surace Demetrio

Villapiana: Paolo Dramisino

Referenti d’area

Davide Salimbeni: area paesi albanesi

Francesco Liserre: area di Maierà e Buonvicino

Francesco Russo: area basso Jonio e Sila greca

Leo Battaglia: area Pollino

Gaetano Petrelli e Valerio Ciardullo: area Valle Crati

Angelo Barbieri: Pedivigliano-Scigliano-Cleto-Serra d’Aiello-Aiello Calabro-Carpensano

Luigi Morrone: Praia a Mare-Aieta-Tortora-San Nicola Arcella

Crotone

Crotone: referente, Cataldo Calabretta

Area Nord: Nicola Daniele

Area Sud: Rino Rossi

Reggio Calabria

Reggio Calabria: referente: Franco Recupero

Ardore: Roberto Marando

Bagnara: Luana Bagnato

Brancaleone: Melissa Vitale

Cinquefrondi: Carlo Misiti

Cittanova: Paride Monea

Condofuri: Claudio Sorbilli

Gerace: Michele Orlando

Gioia Tauro: Renato Bellofiore

Laurena: Biagio Masso

Locri: Cosimo Damiano Spagnolo

Polistena: Vincenzo Napoli - Paola Mazzeo

Riace: Domenico Fedele

San Ferdinando: Antonio Di Lorenzo

San Giorgio Morgeto: Michele D’Agostino

Sant’Agata del Bianco: Domenico Alapaci

Siderno: Elio Bumbaca e Michelangelo Vitale

Taurianova: Raffaele Scarfò

Varapodio: Paola Mazzeo

Villa San Giovanni: Stefania Calderone

Referenti d’area

Renato Bellofiore: area Piana di Gioia Tauro

Francesco Macrì: area Locride

Giuseppe Pirrotta: area tirrenica sud

Maria Antonietta Galletta: S. Agata del Bianco-Samo-Bianco-Bovalino

Catanzaro

Catanzaro, referente Pino Macrì

Caraffa: Serena Notaro

Cardinale: Bruno Nisticò

Gagliato: Salvatore Sinopoli

Girifalco: Vincenzo Olivadese

Lamezia Terme: Francesco Materazzo

Montauro: Marisa Viglianisi

Nocera Terinese: Gino Macchione

Soverato: Giacomo Mannino

Soveria Simeri: Amedeo Mormile

Referenti d’area: Massimo Tigani Sava: area Ionica-Soveratese

D’Alessi Antonio: area Tirrenica-Lamentino

Vibo Valentia