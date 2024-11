«L’adesione di Alfio Pugliese alla Lega segna un punto di non ritorno rispetto al passato: la nuova dirigenza regionale del partito di Matteo Salvini preferisce l’apertura massima a quanti potranno dare un contributo importante al progetto». È quanto dichiara il commissario provinciale della Lega Crotone, Cataldo Calabretta esprimendo soddisfazione per quello che è da definirsi un ottimo acquisto ed un ingresso di primo piano alla Lega.



«Un mosaico di esperienze ed energie le cui tessere sono tenute l’una all’altra dall’entusiasmo e dalla voglia di partecipare da protagonisti al progetto portato avanti dalla Lega. Siamo felici – aggiunge Calabretta - di continuare a registrare, giorno dopo giorno, nuove adesioni, soprattutto tra i giovani e tra i rappresentanti della società civile. Per la riconosciute professionalità, competenza e caratura – continua il commissario Calabretta– siamo sicuri che Alfio Pugliese saprà offrire un contributo importante ed autorevole per il rafforzamento ed il radicamento del percorso che stiamo continuando a portare avanti nei territori del Crotonese. L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare la struttura del partito con l’ambizione di interpretare la voglia di riscatto, di diritti e di prospettiva della nostra gente».