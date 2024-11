La coordinatrice regionale di Forza Italia all'attacco del governo Renzi, che aveva promesso un piano per lo sviluppo del Mezzogiorno, che si è trasformato in una serie di emendamenti alla legge di stabilità. Impegni di spesa che in alcuni casi sono anche condizionati al via libera della comunità europea.

"Il governo continua a prenderci in giro. E lo fa spudoratamente". Lo dichiara Jole Santelli, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria in merito agli emendamenti per il Mezzogiorno presentati dal governo.



"Il Presidente del consiglio, che evidentemente ha un bravissimo responsabile comunicazione ma una squadra di governo non altrettanto all'altezza, aveva annunciato interventi straordinari per il Mezzogiorno, masterplan, un Ministero del Sud e una ripartenza col meridione a fare da locomotiva e poi? Dal castello di sabbia il governo lascia cadere un granellino: 600 milioni di credito d'imposta, risorse già destinate al Sud.



Forza Italia invece - conclude la deputata - ha presentato sub-emendamenti per il Mezzogiorno per 5 miliardi di risorse già individuate per interventi concreti che rilancino il Sud, vediamo adesso come si comporteranno il governo ed i parlamentari meridionali su queste proposte ".