«Apprendo che esponenti calabresi e nazionali di Fratelli d'Italia - partito di cui Giorgia Meloni è presidente - considerano scandaloso il mio invito a un seminario, organizzato dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, avente come tema il modello d'accoglienza dei cittadini migranti messo in piedi a Riace». Arriva puntuale la replica del sindaco di Riace ed europarlamentare Mimmo Lucano a chi ha definito la sua ospitata nell'ateneo calabrese «grave e inaccettabile».



«Secondo il partito della premier, l'esperimento di rinascita sociale, economica, culturale e politica di un paesino della profonda periferia europea - devastata da mafia, corruzione, emigrazione inarrestabile di giovani, disservizi di ogni genere - non avrebbe diritto di cittadinanza nelle aule universitarie, perché ideologicamente orientato – ha spiegato Lucano - Il “laboratorio” Riace (con tutte le sue imperfezioni) ha suscitato l'interesse scientifico di decine di università di tutto il mondo, ha ispirato centinaia di tesi di laurea e di dottorato, è stato oggetto di molti libri, documentari e perfino di una fiction Rai (mai messa in onda, questo sì, per un esplicito astio ideologico), ed è stato osservato da vicino da migliaia di persone provenienti da tutti i continenti, desiderose di comprendere come si dovrebbero unire crescita economica, solidarietà e municipalismo democratico in un unico luogo - così deprivato, oltretutto, di tante opportunità».