L’esponente di Forza Italia richiama la diffida di Codacons e Sindacato Medici e punta il dito sul rischio di azzerare i tempi già trascorsi. «La ricetta prenotata resta valida fino alla visita: la Regione intervenga»

Una visita prenotata dopo mesi di attesa che, sul piano statistico, finisce per risultare puntuale. È il rischio sollevato dall’avvocato Antonello Talerico, componente del Coordinamento regionale di Forza Italia, intervenuto sul caso delle ricette che verrebbero richieste nuovamente ai pazienti quando la prestazione è ormai vicina, nonostante la prenotazione sia stata effettuata regolarmente.

Al centro della questione c’è una procedura apparentemente burocratica: il cittadino prenota una visita al Cup, aspetta anche diversi mesi e, quando si avvicina la data fissata, si sente dire che l’impegnativa è scaduta. Deve quindi tornare dal medico di famiglia per farsene rilasciare un’altra. Talerico richiama la diffida presentata il 18 novembre da Codacons e Sindacato Medici Italiani di Catanzaro all’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco, all’Asp di Catanzaro, ad Azienda Zero e alla Regione. Nella segnalazione vengono citati anche casi di referti consegnati soltanto dietro presentazione di una nuova ricetta.

La validità della ricetta e il nodo dei 180 giorni

Secondo Talerico, la normativa è chiara. Il decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, all’articolo 5, comma 7, stabilisce che la ricetta ha una validità di 180 giorni per effettuare la prenotazione e che, se questa viene registrata entro quel termine, l’impegnativa resta valida fino al giorno della prestazione. La Calabria ha recepito la disposizione con il Dca n. 442 del 2024.

«Se hai prenotato in tempo, la tua ricetta non scade», è il senso del ragionamento dell’esponente di Forza Italia. Chiedere una nuova prescrizione a chi è già inserito in lista, sostiene, non avrebbe quindi una base normativa.

Il rischio di cancellare mesi di attesa dalle statistiche

La questione, osserva Talerico, riguarda soprattutto il modo in cui vengono calcolati i tempi di attesa. Sulla ricetta il medico indica una classe di priorità: U entro 72 ore, B entro 10 giorni, D entro 30 giorni per le visite e 60 per gli esami, P entro 120 giorni. Il periodo viene misurato dalla data della prenotazione a quella dell’effettiva erogazione della prestazione, attraverso le informazioni registrate dai Centri unici di prenotazione e trasmesse agli organismi di monitoraggio.

L’avvocato propone un esempio: una ricetta in classe P emessa il primo marzo, una prenotazione effettuata il 10 marzo e una visita fissata al 20 settembre. In questo caso trascorrono 194 giorni, ben oltre il limite di 120. Se ad agosto il paziente viene invitato a rifare l’impegnativa e la nuova prescrizione viene caricata al posto della precedente, il sistema potrebbe finire per considerare una data più recente, facendo apparire l’attesa molto più breve.

«Se il sistema prende come data di prenotazione quella della nuova ricetta, l’attesa diventa di tre settimane. Sei mesi di coda spariscono», osserva Talerico. L’esponente di Forza Italia precisa che non risultano manipolazioni accertate: proprio per questo, sostiene, le aziende sanitarie devono chiarire attraverso i dati che cosa accade quando una ricetta viene sostituita e se la prima data di prenotazione viene conservata.

Il 69,7% delle ricette in classe P e il diritto all’intramoenia

Nel suo intervento Talerico richiama anche un dato attribuito ad Agenas: in Calabria il 69,7% delle ricette con priorità finirebbe nella classe P, quella con un tempo massimo di 120 giorni. Una percentuale che, secondo la sua lettura, merita attenzione perché la classificazione delle prescrizioni incide sulla misurazione delle liste d’attesa e sulla verifica dei livelli essenziali di assistenza.

L’esponente azzurro richiama inoltre il decreto legislativo n. 124 del 1998, che all’articolo 3, comma 13, prevede, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla norma, la possibilità per il cittadino che non riesce a ottenere la prestazione nei tempi prescritti di ricorrere all’attività intramoenia pagando soltanto il ticket. «Se il termine risulta sempre rispettato, quel diritto non scatta mai», è la considerazione contenuta nel suo intervento.

Le conseguenze, secondo Talerico, ricadrebbero soprattutto sui pazienti anziani e fragili, costretti a tornare dal medico per ottenere una prescrizione che non sarebbe necessaria, ma anche sui medici di famiglia e sull’organizzazione sanitaria. «Una lista d’attesa misurata male non si cura: si programmano ore e personale su numeri che non raccontano la realtà», scrive.

Le richieste alla Regione e ad Azienda Zero

Per Talerico non servono nuove leggi, ma indicazioni operative immediate. La Regione e Azienda Zero dovrebbero inviare una circolare agli sportelli per chiarire che la ricetta prenotata nei termini resta valida fino al giorno della visita e che la consegna del referto non può essere subordinata alla presentazione di una nuova prescrizione.

Un altro passaggio riguarda il sistema informatico dei Cup: quando un’impegnativa viene sostituita, dovrebbe essere conservata la data della prima prenotazione, evitando che il tempo già trascorso venga azzerato. Talerico chiede inoltre di rendere pubblico il numero delle ricette rifatte su prenotazioni già esistenti.

Il tema, secondo l’esponente di Forza Italia, dovrebbe trovare spazio anche nel nuovo Piano regionale di governo delle liste d’attesa, da approvare entro 120 giorni dal Piano nazionale 2026-2028. Ai cittadini rivolge infine un’indicazione: se la prestazione è stata prenotata nei tempi, la ricetta resta valida fino alla data fissata. Se allo sportello viene chiesto di rifarla, è opportuno domandare che la richiesta venga messa per iscritto.

«Il diritto alla salute si misura in giorni veri, non in giorni registrati», conclude Antonello Talerico.

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