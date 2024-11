Da Mara Carfagna a Giovanni Toti, da Altero Matteoli a Jole Santelli. E, ancora, Roberto Occhiuto, Antonio Caridi e Wanda Ferro. Questi tra i partecipanti al convegno organizzato dal consigliere regionale Giuseppe Mangialavori

‘Ripartire col centrodestra per un’Italia migliore’: questo il titolo del convegno, voluto e organizzato dal consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fi Giuseppe Mangialavori, che si terrà il prossimo 1 luglio alle ore 17:00 all’hotel 501 di Vibo Valentia.

L’obiettivo sarà ‘Ddscutere per tracciare nuove e moderne traiettorie politiche’, utili per il rinnovamento del partito.



Prevista la partecipazione di diversi esponenti di primo piano del partito in Calabria: dai deputati Jole Santelli e Roberto Occhiuto, al senatore Antonio Caridi e al vice coordinatore regionale Wanda Ferro.

Saranno presenti anche la deputata Mara Carfagna, il governatore della Liguria Giovanni Toti e il senatore Altero Matteoli. Parteciperanno anche altri parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, sindaci e amministratori locali.