I funzionari prefettizi nominati dopo la dichiarazione di dissesto finanziario. Sainato: «Conti ok in 2 anni»

Si è insediata questa mattina a Locri la Commissione Straordinaria di liquidazione, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dello scorso maggio. I commissari sono stati ricevuti dal sindaco Giovanni Calabrese, dal vicesindaco Raffaele Sainato, dal Presidente del Consiglio Comunale Domenico Maio, dall’assessore Anna Sofia e dal segretario Domenico Libero Scuglia. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 8 gennaio 2018, è composta da Giovanni Cioffi, Dirigente del Ministero delle Finanze, e da Giuseppe Putortì e Gianfranco Ielo, funzionari della Prefettura di Reggio Calabria.

La Commissione dovrà provvedere “all’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso nonché all’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente”. Dopo l’insediamento formale i componenti della Commissione hanno indicato all’unanimità quale presidente delle stessa Giovanni Cioffi. Entro dieci giorni dalla data odierna, per come previsto dalla legge, verrà approvato e pubblicato l’avviso rivolto ai creditori che dovranno presentare istanza di insinuazione alla massa passiva. Il procedimento dovrà concludersi nell’arco dei trenta giorni successivi alla pubblicazione.