In una fase in cui il dibattito interno alla Lega è alimentato da tensioni, polemiche e interrogativi sul futuro del partito, la deputata calabrese Simona Loizzo sceglie di schierarsi senza esitazioni al fianco di Matteo Salvini. Lo fa con una lunga riflessione affidata ai social, nella quale rivendica la propria storia politica nel Carroccio, difende il lavoro svolto dalla classe dirigente leghista e prende le distanze da chi immagina una futura leadership alternativa incarnata dal generale Roberto Vannacci.



«In questi anni di militanza nella Lega ho ospitato in Calabria moltissimi talenti del partito», scrive la parlamentare, ricordando numerosi dirigenti nazionali che ha avuto modo di conoscere e con cui ha collaborato. Loizzo sottolinea soprattutto la qualità del lavoro parlamentare svolto da molti esponenti del Carroccio, descritti come professionisti che «lavorano a testa bassa», producono leggi ed emendamenti e preferiscono l’attività nelle commissioni e nelle aule al protagonismo politico.



Secondo la deputata, l’immagine della Lega che emerge in questi giorni attraverso polemiche e dichiarazioni estemporanee non rende giustizia al percorso costruito negli anni da Salvini. «Pensare alla Lega di questi giorni sciupata da dichiarazioni affrettate e da giustificazioni, pur comprensibili, ad abbandoni frettolosi non rende ragione di quello che Salvini ha costruito», afferma.