“L’ora di Giorgia” è il titolo della puntata di Link di questa sera su LaC, dedicata ai primi giorni del Governo Meloni. Ospite dell’approfondimento, condotto dal direttore editoriale Alessandro Russo, il giornalista Piero Badaloni, volto tra i più popolari della televisione italiana. In studio anche la giornalista da LaCapitale, Marcella Mastrobuono.

Dalle consultazioni al giuramento davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, passando per la nomina dei nuovi ministri fino alla fiducia di Camera e Senato, la trasmissione di questa sera ripercorrerà, grazie ai servizi realizzati dalla redazione de La Capitale, le tappe più importanti del primo Governo italiano presieduta da una donna. In mezzo le tante sfide che aspettano il Presidente, come tiene a farsi chiamare Meloni preferendo la declinazione al maschile del titolo, dentro e fuori la sua coalizione.

Link andrà in onda questa sera, giovedì 27 ottobre, alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.