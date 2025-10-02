Tucci, Baldino e Orrico si rivolgono ai ministri della Salute e dell’Interno per segnalare la circolare che sarebbe stata diffusa nei giorni scorsi dal presidente dell’Ordine professionale agli iscritti: «Verificare eventuali violazioni e se si possa configurare l'ineleggibilità della forzista sponsorizzata»

«Abbiamo presentato in Parlamento un'interpellanza rivolta al ministro della Salute Schillaci e all'omologo dell'Interno Piantedosi, per fare luce sull'incresciosa vicenda della richiesta di sostegno elettorale avanzata dall'Ordine dei farmacisti di Cosenza a favore di una candidata di Forza Italia e, quindi, del candidato presidente di centrodestra per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre». Lo riferiscono, in una nota, i parlamentari del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, Vittoria Baldino e Annalaura Orrico.

«Come tutti ormai sanno - aggiungono - nei giorni scorsi l'Ordine provinciale dei farmacisti di Cosenza ha trasmesso ai propri iscritti una circolare, tramite posta elettronica certificata, per assicurarsi della ricezione dell'email, recante l'invito a sostenere una candidata di Forza Italia collegata al candidato governatore, con tanto di nota di presentazione e fac-simile della scheda elettorale. Il documento porta la firma del presidente dell'Ordine, Costantino Gigliotti. Un atto gravissimo che mina profondamente il principio di imparzialità e neutralità politica che gli ordini professionali per legge devono osservare, e che esercita un'indebita e inaudita pressione psicologica su tutti i gli iscritti all'albo professionale».

Per questo motivo i tre parlamentari calabresi del M5s hanno sottoscritto un'interpellanza in cui chiedono ai ministri competenti «se intendono intervenire al fine di accertare le responsabilità di quanto accaduto e salvaguardare il medesimo ordine professionale che viene gravemente danneggiato nella sua reputazione. Nel testo sollecitiamo, altresì, ai vertici ministeriali, per quanto di loro competenza, l'apertura di un rapido procedimento giurisdizionale e disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, a tutela dell'esercizio professionale e a garanzia del sotteso interesse pubblico. Chiediamo, inoltre, ai ministri di accertare se vi siano state violazioni delle norme che disciplinano le pari condizioni nelle competizioni elettorali e violazioni specifiche che consentano di configurare l'ineleggibilità della candidata forzista sponsorizzata».