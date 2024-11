Il capogruppo Ap spiega: «Il tema coinvolge quasi 5mila lavoratori calabresi»

"Ho chiesto al presidente Nicola Irto, trovando piena disponibilità, la convocazione di una seduta ad hoc di Consiglio regionale sui lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita'". Queste le parole del capogruppo di Ap Giovanni Arruzzolo.

"Una questione che - spiega - coinvolgendo quasi cinquemila lavoratori calabresi, e diritti fondamentali che non possono essere disattesi, deve trovare risposte urgenti ed adeguate dal governo regionale. La stabilizzazione, che sembrava cosa fatta, passa dalla messa a punto di un piano occupazionale a fronte di un comportamento incerto dell'amministrazione regionale che non e' stata in grado di approntare la necessaria strategia di sistema. Dietro la legittimità delle loro posizioni e la dignità del lavoro che è propria di ogni persona - conclude Arruzzolo- c'e' la consapevolezza dell'importanza dell'opera che da anni svolgono i precari Lsu-Lpu, rappresentando, nel tempo, una risorsa indispensabile per la Calabria per elevare la funzionalità dei nostri Enti".