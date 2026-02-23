«Sono tante le sfide che stiamo affrontando e che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Saremo tutti chiamati a rafforzare il nostro impegno, sia individualmente che come squadra. Per questo indico alla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, con funzione vicaria, Michele Gubitosa e Mario Turco. Ad essi, con deleghe specifiche, si aggiungeranno Vittoria Baldino, Ettore Licheri e Stefano Patuanelli. Ora tocca a voi votare e decidere se siete d'accordo su questa squadra di vicepresidenti. Si voterà venerdì 27 febbraio, tutta la giornata». Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. «Prezioso anche il lavoro che ci aspetta nei Comitati, in particolare in quelli previsti come necessari dallo Statuto. Ecco le mie indicazioni per il coordinamento: Gianluca Perilli, coordinatore del Comitato nazionale progetti, Pasquale Tridico, coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, Laura Ferrara, coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali, Mariassunta 'Susy' Matrisciano, coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali. Anche in questo caso tocca a voi votare ed esprimere la vostra valutazione su queste indicazioni. Sempre il prossimo venerdì, 27 febbraio. Sempre dalla parte giusta!», conclude.