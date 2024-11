È la mazzata subita da Pd e M5s in Umbria a ispirare il titolo della nuova puntata di Perfidia: Macho Perugina. Gioco di parole che sottolinea la testosteronica prova elettorale di Matteo Salvini, che con il 37% dei voti raccolti dalla Lega demolisce le sicurezze di democrat e pentastellati, che dopo la nascita del Conte bis speravano di trovare sponda negli elettorati regionali. E invece siamo punto e accapo, con la strada tutta in salita anche in Calabria, dove ancora non si sa bene quando si voti, anche se non dovrebbe mancare molto.

La trasmissione di Antonella Grippo - in onda stasera, venerdì 1° novembre, alle 21 su LaC Tv e in streaming sui canali social e web del network – prenderà le mosse proprio dal trionfo umbro del Carroccio per indagare il quadro politico calabrese. Ospiti della puntata saranno Michele Drosi, autore del libro “Mario Oliverio, la sfida riformista di un Presidente scomodo”, l’ex parlamentare del Pd Brunello Censore, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo (Fi) e Carlo Salvo (Lega).

In studio con la Grippo, Alessandro Pagliaro, che duellerà a colpi di polemiche con gli ospiti, e Alessia Bausone che, tra l’altro, avrà il compito di incalzare l’esponente della Lega con le sue domande durante la prova del tapis roulant, uno dei tre momenti clou del programma insieme alla seduta psicanalitica, curata dalla dottoressa Elisa Stella, e la confessione, che questa volta vedrà all’inginocchiatoio Censore, messo sotto torchio dalle domande della stessa conduttrice. A buttare benzina sul fuoco contribuirà anche il graffiante videomessaggio di Carla Monteforte. Giovanni Mazzei, cioè l’avvocato del diavolo, avrà il compito di difendere l’indifendibile, mentre il ritrattista Nino Florenzano realizzerà i suoi “editoriali” a matita e l’autore satirico Enzo Filia offrirà spunti di discussione con le sue spiazzanti battute.