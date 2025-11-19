L’articolo del nostro network sull’intenzione da parte di Enza Bruno Bossio e Giusy Iemma, rispettivamente componente della direzione regionale e vicesindaca di Catanzaro in quota Partito Democratico, ha innescato una forte discussione interna. Anche, però, un video messaggio da parte Rosellina Madeo. La presidente del Consiglio comunale di Corigliano Rossano, eletta tra le fila dei democrat nella circoscrizione nord, ha affidato ai propri social il pensiero su quanto da noi pubblicato.

«Sto lavorando alla preparazione del Consiglio regionale di giovedì prossimo - ha detto - ma mentre analizzavo le integrazioni all'ordine del giorno arrivate poco fa, sono stata contattata da molte di voi che, preoccupati, mi hanno riferito di un articolo di stampa in cui si parlava di un futuro ricorso. Riguarderebbe la mia presunta ineleggibilità».

«Voglio precisare – ha aggiunto - che sono un'avvocata e lo sono da 23 anni: non c'è nessun motivo ostativo alla mia presenza a Palazzo Campanella. L'unica cosa è che fa tristezza pensare come a distanza di giorni, a urne chiuse, a margine di un'elezione così democratica come quella de 5-6 ottobre, c'è chi ancora pensa di creare divisioni».

«Volevo dire solo questo, che io sono qui e con gioia continuerò ad essere la vostra voce a Palazzo Campanella proprio grazie a questo straordinario lavoro che tutti insieme abbiamo portato a termine» ha concluso Rosellina Madeo nel suo video messaggio.