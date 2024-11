Il sottogretario alla Presidenza del Consiglio Luca lotti, lunedi sarà in Calabria. Aprirà la festa regionale de l'Unità a Cosenza

“Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l’on. Luca Lotti, sarà lunedì prossimo in Calabria per una serie di incontri ed iniziative che rappresentano un ulteriore e tangibile segnale che il Pd ha posto la Calabria tra i punti prioritari della sua agenda politica, in un generale progetto che vede nel rilancio nel Sud l’irrinunciabile premessa nell’azione complessiva di rilancio del Paese”. Lo afferma, in una nota, il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno. “Luca Lotti – prosegue – alle 14 parteciperà all’inaugurazione della nuova sede della Federazione provinciale del Pd di Catanzaro. Nel prosieguo del pomeriggio avrà un incontro con mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale Calabra. A seguire si svolgerà l’incontro con le rappresentanze istituzionali del Pd Calabrese. L’on. Lotti, infine, è atteso a Cosenza dove, alle 18, nella Villa Comunale, aprirà la Festa regionale de l’Unità. Alle iniziative prenderà parte il presidente delle Giunta regionale Mario Oliverio”. “Sarà una settimana importante per la Calabria – prosegue il segretario regionale del Pd – che riceverà la visita di Luca Lotti e aspetta l’annunciata presenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ad attenderli c’è una Calabria che ha grande voglia di ripartire puntando sulla legalità, sulla solidarietà, sulle eccellenze e l’innovazione, sulle cose migliori, insomma, che sanno produrre le intelligenze e il dinamismo dei calabresi. Il Pd vuole essere artefice di questo appuntamento con il cambiamento e chiudere con la stagione dei lamenti e dell’attendismo improduttivo”.