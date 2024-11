Il volo con a bordo l'esponente di Liberi e Uguali dirottato allo scalo di Brindisi

Il volo con a bordo Pierluigi Bersani doveva atterrare all'aeroporto di Lamezia Terme alle 16,30. Ma proprio in quel momento in quella zona si è abbattuta un'autentica bufera, con piogge intense, forti raffiche di vento e scariche elettriche. Per questo è stato necessario dirottare l'apparecchio verso Brindisi. Salta così la visita in Calabria di uno dei più autorevoli rappresentanti di Liberi e Uguali. Due le tappe previste, a Cosenza, nel cinema San Nicola, e subito dopo ad Acri. Presenti candidati e militanti della nuova formazione politica. Nico Stumpo ha portato in sala il messaggio di Bersani.

Salvatore Bruno lo ha intervistato