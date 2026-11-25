Una svolta per il futuro amministrativo e finanziario del Comune di Malvito. La Cosfel, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell’Interno, ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dall’amministrazione comunale. A darne notizia è stata la sindaca Francesca D’Ambra, che ha annunciato il raggiungimento di un passaggio decisivo nel percorso di risanamento finanziario dell’ente, dopo due anni caratterizzati da forti restrizioni di bilancio e da una ridotta capacità di spesa.

Il via libera della Commissione rappresenta un importante risultato per il Comune del Cosentino, chiamato in questi anni a rimettere in ordine i propri conti e a individuare le condizioni per garantire la sostenibilità finanziaria dell’attività amministrativa.

Malvito, il via libera al risanamento finanziario

«Sono stati due anni difficilissimi, fatti di duro lavoro, sacrifici, notti insonni e scelte coraggiose. Due anni passati a far quadrare i conti e a guardare negli occhi i cittadini, talvolta senza poterli accontentare neppure per le richieste più semplici. Non è stato facile dire dei no, ma non abbiamo mai smesso di crederci», ha dichiarato la sindaca Francesca D’Ambra.

La prima cittadina ha voluto sottolineare il contributo della squadra amministrativa, dei dipendenti comunali e dei professionisti che hanno affiancato l’ente nel percorso di risanamento: «Amministrare non significa soltanto far quadrare i conti – ha spiegato D’Ambra – significa custodire una comunità, proteggere le sue radici e costruire il suo domani. Ho avuto accanto una squadra di amministratori che non si è mai arresa e che nei momenti più bui ha continuato a credere nel percorso senza mai tirarsi indietro».

Il sindaco Francesca D’Ambra: «A parlare sono i risultati»

Nelle parole della prima cittadina anche un riferimento alle contrapposizioni politiche che hanno accompagnato il percorso di risanamento e agli esposti presentati da una parte dell’opposizione nel corso degli ultimi due anni.

«Mentre loro erano impegnati a presentare esposti, noi eravamo impegnati a rimettere in ordine i conti del Comune. Ci siamo riusciti. Il Ministero ha promosso le nostre scelte e la nostra politica di risanamento finanziario. A parlare, ancora una volta, sono i risultati», ha affermato D’Ambra.

Con l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato si apre ora una nuova fase per l’amministrazione comunale, che potrà tornare a programmare la propria attività su basi finanziarie più solide, nel rispetto degli impegni assunti nel percorso di risanamento.