Il sostegno del presidente dell’associazione dopo le minacce ricevute e la tutela disposta dalla Prefettura: «Non è un attacco alla prima cittadina e alla sua famiglia ma a tutta la comunità»
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Il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, a nome dell’Associazione e di tutti i sindaci italiani, esprime piena solidarietà alla sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella e alla sua famiglia, dopo le gravissime minacce ricevute e la tutela disposta dalle autorità.
«Quanto accaduto rappresenta un attacco non solo a una persona e alla sua famiglia, ma all’intera comunità che rappresenta e alle istituzioni democratiche nel loro complesso».
L’Anci condanna con la massima fermezza ogni forma di intimidazione contro gli amministratori locali e ribadisce il proprio sostegno a chi, anche nei territori più esposti alla criminalità organizzata, opera nella legalità e difende le comunità che rappresenta.
«Anci continuerà a essere al fianco di Simona Scarcella e di tutti gli amministratori che ogni giorno si battono per la legalità. Nessun sindaco deve sentirsi solo di fronte a queste minacce».