Alla Camera piovono richieste di finanziamento per opere comunali, manifestazioni sportive e iniziative locali. Una pioggia di microstanziamenti bipartisan mentre Meloni, Salvini e Tajani cercano ancora un’intesa sulle grandi misure della legge di bilancio

Centomila euro all’anno per una maratona, 141.500 euro per un marciapiede, 50 mila euro per le guide di pesca sportiva. Mentre il governo cerca le risorse per finanziare la sanità, salvaguardare gli organici della scuola e garantire la rivalutazione delle pensioni, nei fascicoli della commissione Bilancio della Camera spunta un lungo elenco di richieste destinate a soddisfare le esigenze dei singoli territori.

Sono circa 300 gli emendamenti alla manovra che prevedono stanziamenti inferiori a un milione di euro all’anno. Una distribuzione capillare di risorse pubbliche che coinvolge maggioranza e opposizione, con proposte che spaziano dalla manutenzione delle strade alle manifestazioni sportive, passando per musei, parcheggi e centri diurni.

Manovra, la pioggia di finanziamenti per i piccoli comuni

Particolarmente articolato è il pacchetto di richieste presentato da Stefano Benigni di Forza Italia per alcuni comuni lombardi. Tra le proposte figurano 141.500 euro per un marciapiede a Talamona, 109 mila per un centro diurno a Lovero, 300 mila per una scuola dell’infanzia a Cassago Brianza e 108 mila per il parcheggio della casa comunale di Civo.

Altri 300 mila euro servirebbero per le fondazioni del muro di sponda a lago di Villa Cipressi. Antonio Gabellone, di Fratelli d’Italia, propone invece interventi per tutelare i centri storici dei comuni pugliesi di Seclì e Tuglie.

A Città di Castello maggioranza e opposizione arrivano persino a presentare proposte sostanzialmente identiche: 45 mila euro per acquistare un automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Altre richieste riguardano mezzi e attrezzature per la Protezione civile.

Dalla maratona Maga Circe alle guide di pesca sportiva

Non mancano gli stanziamenti destinati allo sport. Dal centrodestra arriva la proposta di finanziare con 100 mila euro annui la Maratona Maga Circe di Latina, mentre il Movimento 5 Stelle chiede 50 mila euro per il Museo nazionale del Pugilato.

Tra gli emendamenti figurano anche 50 mila euro per sostenere le guide di pesca sportiva e 20 mila euro annui per estendere una particolare indennità ai militari impiegati negli istituti di formazione collegati alle unità anfibie e da sbarco.

Fratelli d’Italia propone inoltre di consentire ai militari di prendere gratuitamente in affidamento i cani delle Forze armate al termine del loro servizio.

Sanità, scuola e pensioni: i nodi ancora irrisolti

Mentre i parlamentari cercano di ottenere finanziamenti per i propri territori, la maggioranza deve ancora individuare le coperture per alcune delle misure più importanti della legge di bilancio.

Per la sanità l’obiettivo è incrementare il Fondo sanitario con una cifra compresa tra uno e un miliardo e mezzo di euro. Continua a leggere su La Capitale.