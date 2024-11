«Siamo in guerra. E questa è una manovra di guerra» ha detto Marco Silvestroni, senatore e segretario dell’Ufficio di Presidenza di Fratelli d’Italia, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda mercoledì 30 novembre. «Cercheremo di tutelare imprese e famiglie, ma la coperta è veramente corta. Abbiamo dovuto fare il possibile con i soldi che ci sono, per non indebitare i nostri figli e i nostri nipoti. Per tamponare e avere il tempo di programmare il futuro».

Dagli studi de LaCapitale, Silvestroni ha parlato con Alessandro Russo anche della loro idea di transizione ecologica. «Mentre troviamo fonti energetiche alternative, iniziamo a lavorare con quello che abbiamo» ha detto «Intanto iniziamo a sfruttare i pozzi di gas che abbiamo nell’Adriatico. Rimetteremo in funzione le trivelle fermate dal governo Conte».

