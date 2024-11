«Questo governo sta dando risposte alla Calabria su tutte le questioni che ho posto: 3 miliardi di euro per la strada statale 106; nuove risorse per la difesa del suolo, essendo la Calabria tra i territori più esposti al dissesto idrogeologico, ai grandi rischi e ad eventi meteorologici estremi; prorogato il decreto Calabria in sanità».

Lo scrive il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sul suo profilo Facebook.

«Sul rigassificatore - prosegue - la situazione è molto più complessa perché ci sono interessi rilevanti, talvolta anche in conflitto tra loro, ma confido che il Governo, che ha assunto un impegno in Senato, anche su questo tema farà il suo dovere. Tutto questo basta? Assolutamente no. Ma la strada che stiamo percorrendo per liberare la Calabria da anni di immobilismo, è quella giusta».