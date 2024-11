La borsa del turismo religioso, culturale e naturalistico ha visto la presenza del presidente della regione perché «L'iniziativa che si apre oggi è un tassello della strategia che abbiamo messo in campo per il turismo, che ha varie componenti, tra le quali la valorizzazione di segmenti che attirano sempre più la domanda»

È quanto ha affermato il Presidente della Regione Mario Oliverio- si legge in un comunicato dell’Ufficio stampa della Giunta- in occasione della cerimonia di inaugurazione aperta a Paola, presso il Santuario di San Francesco, ed in svolgimento sino al 30 settembre.

La borsa 2017

La manifestazione in straordinaria crescita, finanziata dalla Regione, patrocinata dalla CEI e con la presenza dell'Enit che ha selezionato i numerosi buyers, presenta in questa edizione 2017 una rinnovata proposta, integrata ed ampliata, come sottolineato nel corso dell’incontro inaugurale, condotto dal dottor Maurizio Arturo Baiocchi, con interventi del Sindaco di Paola Roberto Perrotta, di Padre Antonio Bottino, dell'Ordine dei Minimi, in rappresentanza del Rettore del Santuario di San Francesco di Paola, di Antonio Bombino, coordinatore Federparchi Calabria e del Sottosegretario al Ministero dei Beni e della Attività culturali e del Turismo Dorina Bianchi.

«Il turismo religioso rappresenta un importante segmento- ha sottolineato Oliverio- perché la Calabria ha un patrimonio di cultura religiosa che la rendono una delle regioni più ricche d'Italia».

I dati sul turismo

«La Calabria ha avuto, dal 2015, una inversione di trend e quest'anno c'è stata una accentuazione del segno positivo, grazie al rilancio grazie alle politiche del ministero Franceschini ma anche da una strategia e da una serie di mirate iniziative che abbiamo portato avanti».

«Abbiamo segnato un recupero- ha informato Oliverio- ci siamo rimboccati le maniche… Abbiamo avviato interlocuzioni, attuato il coinvolgimento di buyers, operatori, di canali di conoscenza…Ciò ha prodotto risultati: nel dato realizzato quest'anno abbiamo avuto elementi da valutare attentamente, primo fra i quali l'allargamento della stagionalità, con un incremento del turismo a partire dal mese di aprile e previsto fino a fine ottobre».

Continua il Presidente, «la nostra strategia è accompagnata da significative scelte e la prima è quella dell'accessibilità, per abbattere la perifericità della nostra regione e allargamento della stagionalità… L’iniziativa in corso a Paola riveste grande valenza per la seconda, rappresentando la considerevole nicchia del turismo religioso. Stiamo ancora lavorando sui Cammini, abbiamo fatto un lavoro importante con il Mibact ed ottenuto l’inserimento nell’Atlante dello stesso Ministero di due Cammini, quello di San Francesco di Paola e quello delle Serre-Aspromonte. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare a breve».

Gli eventi sportivi

«Abbiamo ancora puntato molto sugli eventi…con grande attenzione destiniamo poi al turismo naturalistico che ha una domanda in crescita. La nostra strategia- ha indicato inoltre Oliverio- dovrà rafforzare la qualificazione, la qualità quindi, dell'accoglienza».

Far crescere la cultura della bellezza

«Approvazione della legge urbanistica regionale che ha capisaldi nel consumo di suolo zero e nella riqualificazione del patrimonio di cui disponiamo. Stiamo per definire e destinare notevoli risorse ad un progetto per la riqualificazione dei borghi», conclude infine Mario Oliverio «Abbiamo le risorse perché le abbiamo programmate, allocate nel POR, nel Patto per la Calabria. La nostra strategia richiede uno sforzo locale, una sinergia con i comuni, con gli operatori turistici. Dobbiamo avere cura del territorio, renderlo pulito, accogliente ; dobbiamo far crescere una cultura della bellezza».