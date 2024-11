L'ex consigliere comunale commenta i dati emersi dalla convenzione del Pd nella provincia di Cosenza: «Il Partito democratico rischia di non essere in grado di mettere in campo un progetto e una coalizione capaci di vincere alle prossime elezioni politiche del 2018»

«La Convenzione del Partito democratico nella provincia di Cosenza si è caratterizzata per un confronto serrato sulle varie mozioni alla base del percorso congressuale che si concluderà con le primarie del 30 aprile. La mozione Renzi poteva contare su un amplissimo schieramento. Eppure in città importanti come Cosenza, Castrovillari, Montalto, Corigliano e Bisignano ha vinto la mozione che si richiama al ministro della Giustizia, Andrea Orlando».



È quanto dichiarato da Giuseppe Mazzuca, ex consigliere comunale cosentino del PSE. «Un dato che a livello provinciale, dopo la conclusione dei congressi, si aggira intorno al 30%. Sono numeri cha lasciano ben sperare. Quando saranno chiamati a votare gli elettori del Pd e non solo coloro i quali rientrano nell’elenco di chi detiene pacchetti di voti, il risultato supererà ogni aspettativa. Il Partito democratico – continua - dopo la sconfitta pesante al Referendum del 4 dicembre scorso, rischia di non essere in grado di mettere in campo un progetto e una coalizione capaci di vincere alle prossime elezioni politiche del 2018. Il Pd deve essere rifondato e, attraverso una politica di alleanze – conclude - deve mettere in campo un progetto di governo che sappia combattere ingiustizie e diseguaglianze».