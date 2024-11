La leader di Fratelli d’Italia, in poche battute, chiude la porta ai forzisti e avverte: «Noi pronti a governare in Europa»

Politica in fermento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L’ultima mossa strategica arriva dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che, con poche battute, ha nei fatti sbarrato la porta a Forza Italia. In un’intervista a “Il messaggero” ha assicurato senza giri di parole che il suo partito sarà alleato solo con Matteo Salvini: «L'unica alternativa possibile è una maggioranza FdI-Lega come c'è già in molte regioni. Anche perché, per quanto mi riguarda, ci sono molte, troppe cose che ci dividono da Forza Italia».





Tra gli argomenti che non convergono con gli azzurri, il tema “Europa” ma «soprattutto – aggiunge la Meloni - Forza Italia continua ad ammiccare al Pd con cui è andata al voto assieme in Sicilia contro FdI e la Lega. Senza contare l'ipotesi Draghi appena prospettata». Nel cuore della campagna elettorale, le idee in casa FdI sono chiare: «Noi siamo pronti a governare in Europa e a costruire una maggioranza in Italia» dato che «un governo composto da noi e la Lega sarebbe una sintesi ideale perché portiamo avanti battaglie simili», conclude infine.