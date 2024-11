«Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le istituzioni. Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare».

Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni facendo riferimento alle parole pronunciate durante l'Angelus da Papa Francesco sulla strage di migranti che si è consumata all'alba dello scorso 26 febbraio a Cutro e che, a momento vede il drammatico bilancio di 70 vittime