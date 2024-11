La Regione intende accelerare sul progetto della metropolitana di Cosenza, e per questo ha nominato la commissione giudicatrice. I nomi.

Nella commissione entrano Domenico Pallaria, dirigente generale pro tempore del dipartimento 6 della Regione Calabria 'Infrastrutture, lavori pubblici, mobilità', in qualità di presidente. Mario Donato, dirigente generale della Stazione Unica Appaltante regionale, Oreste Morcavallo, presidente dell'ordine degli avvocati di Cosenza, Carmine Demetrio Festa, su indicazione dell'Unical, e Giuseppe Vintigni, su indicazione del ministero delle Infrastrutture, ne saranno i componenti.



La commissione dovrà giudicare la validità dei progetti per la metropolitana di Cosenza, che dovrebbe collegare la città di Rende e l'università della Calabria. Il primo incontro tra i membri della commissione è previsto per il 4 gennaio.



"L’approvazione della nuova programmazione dei fondi comunitari 2007/2014 – ha detto Oliverio - costituisce un fattore di accelerazione delle procedure per la realizzazione di grandi opere significative e qualificanti per il nostro territorio. In questo quadro, l’accelerazione per l’affidamento del contratto di appalto relativo alla metropolitana Cosenza-Rende-Università della Calabria costituisce un obiettivo importante per un’area strategica della Calabria. Il sistema metropolitano dell’area urbana di Cosenza è, infatti, tra i grandi progetti che abbiamo riproposto nella nuova programmazione. I gravi ritardi - conclude il presidente - accumulatisi nel corso di questi anni non consentono ulteriori perdite di tempo e, per questo motivo, è nostro intendimento accelerare al massimo la realizzazione di importanti opere come questa".