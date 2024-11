Il deputato calabrese: «Non abbiamo certo smarrito l'idea umanitaria ma non possiamo, come Paese, affrontare da soli una questione così complessa»

«Le parole di Papa Francesco sull'immigrazione con il richiamo all'Europa affinché non lasci da sola l'Italia sono illuminanti e segnano la giusta via da seguire». Lo afferma il deputato calabrese di Fratelli d'Italia Alfredo Antoniozzi.

«Il Santo Padre - dice Antoniozzi - ha esortato l'Europa a non lasciare alla nostra nazione l'incombenza di risolvere un problema così vasto, che ha radici diverse e che chiama in causa l'idea stessa di globalizzazione. Non abbiamo certo smarrito l'idea umanitaria ma non possiamo, come Paese, affrontare da soli una questione così complessa che va gestita unitariamente dall'Unione Europea».

«È auspicabile che le parole di Papa Francesco - conclude Antoniozzi - portino a decisioni condivise e a un'azione incisiva di sviluppo dei Paesi di frontiera avvallata da tutta l'Unione»