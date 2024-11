Arrivano notizie contrastanti sul futuro di Marco Minniti come candidato alla segreteria del Pd. A generare nuove tensioni tra le correnti alle prese con un congresso quanto mai incerto arriva un finto lancio d'agenzia.

«Minniti annuncia il ritiro» è il testo che circola nelle chat dei deputati, dei senatori e degli eletti negli enti locali. Il resto del contenuto annuncia: «Marco Minniti ufficializzerà il ritiro della disponibilità a correre da segretario in una conferenza stampa convocata per le ore 18.30».

«Sono venute - avrebbe detto l'ex ministro dell'Interno - meno le condizioni per un mio impegno in prima persona al servizio del partito». Nulla di tutto questo, si affrettano a spiegare in Transatlantico.