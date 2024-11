Il senatore, intervistato ai microfoni de LaC, ha posto in rilievo anche la magra figura dei deputati calabresi quando si è trattato di votare un emendamento proposto dal collega deputato onorevole Sebastiano Barbanti proprio inerenti alla questione trasporti

Il senatore Francesco Molinari, ospite nella nostra sede televisiva per la partecipazione al talk show ‘Pubblica Piazza’, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il rilievo più critico delle sue dichiarazioni è stato quello relativo allo stato dei trasporti in Calabria, una situazione che, a suo avviso, è da ricercare nella scarsa capacità delle deputazione calabrese a trovare argomenti unitari sui quali alzare la voce nei confronti del governo nazionale.



Alla domanda su quale posizione si collocherà il senatore Molinari e il suo gruppo in relazione alle elezioni amministrative della città di Cosenza, lo stesso ha dichiarato di essere in attesa di comprendere meglio programmi e posizioni delle forze politiche in campo, confermando comunque la partecipazione da parte della sua area politica alla discussione e alla competizione elettorale della città bruzia.