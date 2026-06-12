Con la nomina della nuova Giunta comunale prende forma il progetto amministrativo del sindaco Leonardo Suraci. Dopo il primo Consiglio comunale, caratterizzato da un clima di collaborazione che ha coinvolto l'intera maggioranza, il nuovo esecutivo è pronto ad affrontare le numerose sfide che attendono Montebello Jonico.

A comporre la Giunta saranno Antonio Santo Cilea, nominato vicesindaco con delega al personale e alle risorse umane, Domenica Tripodi ai lavori pubblici, Giuseppe Cuzzucoli al bilancio, alla programmazione economica e alle attività produttive e Antonietta Zaccuri alle politiche sociali, alla pubblica istruzione, alla cultura, all'arte e alla musica.

Una squadra che, nelle intenzioni del primo cittadino, rappresenta in maniera equilibrata le diverse anime del territorio comunale. Una distribuzione che punta a garantire presenza e attenzione in tutte le frazioni del vasto comprensorio montebellese.

Accanto agli assessori, un ruolo centrale sarà svolto anche dai consiglieri comunali. Proprio su questo aspetto si concentra la visione del sindaco Suraci, che nelle prossime settimane assegnerà specifiche deleghe ai componenti della maggioranza.

«La discussione in Consiglio – spiega ai nostri microfoni il primo cittadino ha fatto emergere uno spirito unitario importante. Tutti i consiglieri di maggioranza hanno manifestato la disponibilità ad accettare deleghe per contribuire al governo del Comune e alla risoluzione dei problemi che attanagliano il nostro territorio».

Le deleghe ai consiglieri sono già in larga parte definite e condivise, ma verranno ufficializzate nei prossimi giorni. L'obiettivo è coinvolgere l'intera squadra amministrativa nell'attività di governo, valorizzando competenze e disponibilità personali. «A breve anche i consiglieri riceveranno gli incarichi. Sono entusiasti di poter dare il proprio contributo e lavorare ciascuno nel settore assegnato. È un segnale importante - sottolinea - perché tutti vogliono partecipare alla cura del nostro Comune e impegnarsi concretamente per la comunità».

Per la nuova amministrazione si apre adesso la fase operativa. Dai problemi più urgenti alle questioni strutturali, il lavoro da affrontare è considerevole e richiederà un impegno costante.

«In questi primi giorni da sindaco tocchi con mano le difficoltà del Comune. Ci sono problemi grandi e piccoli, questioni che richiedono attenzione immediata e altre che necessitano di programmazione. C'è però una certezza: la volontà e l'impegno di affrontarli e risolverli», afferma Suraci.

Dalle infrastrutture ai servizi, passando per la valorizzazione del territorio e il rilancio delle diverse realtà che compongono Montebello Jonico, la nuova amministrazione si prepara così ad avviare il proprio percorso. Un cammino che punta sul gioco di squadra e sulla partecipazione attiva di assessori e consiglieri, con l'obiettivo di trasformare il consenso ottenuto alle urne in azioni concrete per il territorio.