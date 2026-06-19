Mario Migliarese è il primo sindaco nella storia di Montepaone eletto per il terzo mandato consecutivo. Con il consiglio comunale di insediamento celebrato lo scorso 12 giugno è partita ufficialmente la nuova consiliatura.

Alla guida di una lista unica, il primo cittadino ha sconfitto lo spettro dell'astensionismo con un'affluenza record che ha superato il 68%, segnando un +2% rispetto alle precedenti elezioni comunali. Si tratta di una piena legittimazione popolare per guidare il comune, nonostante l'assenza di un'opposizione in Consiglio.

Dialogo oltre il Consiglio

L'assenza di una minoranza tra gli scranni dell'Aula rappresenta la vera novità istituzionale di questa consiliatura. Il sindaco Migliarese garantisce però il pieno pluralismo e il rispetto del confronto democratico: «Fin dal primo giorno ho perseguito un obiettivo semplice: essere il sindaco di tutti, senza distinzioni di bandiera. La mia porta è sempre stata aperta, e questo modo di fare politica i cittadini lo hanno riconosciuto, rinnovandoci la fiducia mandato dopo mandato».

Per il primo cittadino, la mancanza di una controparte consiliare non frena la partecipazione: «Il confronto democratico non si esaurisce lì: vive nelle assemblee pubbliche, nella rendicontazione trasparente di ogni scelta, nelle porte aperte del Comune ogni giorno. La democrazia si misura anche su questi elementi e non solo sul numero di seggi in consiglio».

Cantieri per oltre 10 milioni: le priorità

Il terzo mandato si apre sotto il segno delle grandi opere pubbliche, con investimenti milionari già definii che puntano a ridisegnare la viabilità, l'ambiente e i servizi per l'infanzia tra aree costiere, interne e periferiche:

Località Casinello: Realizzazione di un secondo sottopasso viario, opera strategica già finanziata dal Ministero dell'Interno con due milioni e mezzo di euro.

Depuratore consortile: Pronto il progetto insieme alla Regione Calabria per l'ammodernamento e l'efficientamento del ciclo depurativo e del trattamento fanghi per circa 2 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 6,3 milioni per opere complessive di ammodernamento.

Edilizia scolastica e sociale: Consegna di due nuovi asili nido in zone a forte crescita residenziale e commerciale, affiancata dall'apertura del nuovo Centro Polifunzionale nella zona marina, a pochi passi dal polo scolastico, concepito come polo extrascolastico per bambini e ragazzi dalla primaria alle medie. Previsti anche il rinnovo delle aree gioco esistenti e la creazione di nuovi spazi.

Emergenza balneari

L'inizio della stagione estiva è stato segnato dalle pesanti ferite inferte dal maltempo. Gli operatori balneari, parte viva dell'economia locale, si trovano ad affrontare l'estate tra enormi difficoltà economiche e l'impegno del Comune è duplice, strutturato su risposte immediate e pressione politica:

«Una prima risposta è arrivata in tempi record, ripristinando i tratti danneggiati del nostro lungomare. Sul fronte dei tributi locali abbiamo sospeso il pagamento per tutti gli operatori che hanno subìto danni superiori ai 20mila euro. Allo stesso tempo continuiamo a fare la nostra parte presso la Regione Calabria perché i ristori vengano sbloccati con tempi certi. Le imprese hanno bisogno di liquidità adesso, non a stagione finita: su questo non smetteremo di insistere».

La sfida demografica

Montepaone si conferma in forte controtendenza demografica e registra un costante aumento di residenti stabili, un dato economico ed emblematico rispetto allo spopolamento che colpisce la Calabria e gran parte delle aree interne del Paese. Una crescita che nei mesi estivi aumenta a dismisura, mettendo sotto pressione i servizi essenziali.

«Non vogliamo arrenderci allo spopolamento, evidenzia il primo cittadino, e già nell'ultimo anno di consiliatura abbiamo lanciato un progetto per il recupero delle abitazioni abbandonate nel centro storico. Siamo orgogliosi che Montepaone sia sempre più ambita anche dai turisti. Proprio per questo vogliamo farci trovare pronti».

La nuova giunta ha così pianificato di potenziare i servizi in affanno per evitare il collasso nei mesi di luglio e agosto: «Sulla gestione dei rifiuti stiamo rafforzando la raccolta nei periodi di picco, con potenziamenti mirati a luglio e agosto e una battaglia continua contro l'abbandono e l'inciviltà, perché il decoro è una responsabilità condivisa. Sulla sicurezza urbana puntiamo a una presenza più capillare sul territorio, in coordinamento con le forze dell'ordine, e a strumenti di controllo che ci aiutino a prevenire più che a rincorrere».

Il motto

«Questo terzo mandato non lo vivo come un traguardo, ma come una responsabilità ancora più grande», conclude il sindaco Mario Migliarese. «Montepaone riparte, e riparte insieme».