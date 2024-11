«Il risultato è chiaro: il mio avversario ha vinto su tutte e quattro le fasce, la sua è una vittoria netta. Faccio a lui gli auguri di buon lavoro: avrà un compito difficile, mi auguro che riesca a raggiungere gli obiettivi di salvare la Provincia dalla sua situazione economica disastrata e di ridare forza, consistenza e dignità all’area centrale della Calabria».

Così il sindaco del capoluogo di regione, Nicola Fiorita, ha commentato l'esito delle elezioni per la presidenza della Provincia di Catanzaro, che hanno decretato la vittoria del suo avversario Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri e candidato per il centrodestra.

«Ho vissuto questa candidatura e questa avventura - ha spiegato Fiorita - con grandi preoccupazioni e grandi timori, legati al doppio impegno che ne sarebbe conseguito ma anche per la condizione di svantaggio da cui partivamo, in una situazione di minoranza nelle due più grandi città, in un contesto che vede oggi il centrodestra governare la Regione e credo che abbia avuto un peso non irrilevante anche il traino della vittoria alle Politiche, tenutesi appena tre giorni fa».

«Ho scelto di candidarmi con grande spirito di servizio, mettendo a disposizione il mio progetto politico, a cui abbiamo dato sostanza e dignità. Adesso - ha rilevato il sindaco di Catanzaro - torniamo a fare quello che stiamo già facendo, cioè provare a dare grandi segnali di cambiamento nella città capoluogo».