Tema dell’incontro: “Coltiviamo idee in comune, destinazione Sud”

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando domani, mercoledì 26 luglio, sarà a Gizzeria (Hotel Marechiaro ore 17:30) per la costituzione dell’associazione Dems (Democrazia & Società) anche in Calabria.

Coltiviamo idee in comune

Dems è una comunità di idee e valori per dare voce e protagonismo a uomini e donne, aperta a movimenti e singoli cittadini anche non iscritti al partito, con l’obiettivo di riannodare un vero e profondo rapporto con la società e allargare il campo a forze progressiste e civiche. “Coltiviamo idee in comune: destinazione Sud”. E’ questo il titolo dell’incontro di domani a Gizzeria.