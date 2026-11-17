La giunta programma interventi per 650 mila euro. Luminarie, mercatini, animazione e nuove attrezzature: ecco come saranno ripartite le risorse.

Seicentocinquantamila euro per il Natale reggino. È il tesoretto sul quale potrà contare l’amministrazione di Francesco Cannizzaro per le prossime festività, mettendo insieme i 650 mila euro previsti dalla giunta comunale che comprendono i 200 mila concessi dal Consiglio regionale. Una somma che finanzierà luminarie, mercatini e animazione, ma anche l’acquisto di attrezzature destinate alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

A spiegare come sarà impiegata la parte più consistente delle risorse è la delibera numero 225 del 27 ottobre 2026, approvata all’unanimità dalla giunta e dichiarata immediatamente eseguibile. Il documento fissa le linee di indirizzo per le iniziative dall’8 dicembre all’8 gennaio, individuando luoghi, attività e disponibilità economiche. Il calendario dei singoli spettacoli resta da definire, mentre le scelte sugli allestimenti e sulla distribuzione dei fondi sono già nero su bianco.

La voce principale vale 450 mila euro, Iva inclusa, ed è destinata al noleggio di installazioni artistiche e luminose e addobbi. Gli interventi riguarderanno Corso Garibaldi, da piazza De Nava a piazza Garibaldi, e alcuni tratti di via Aschenez, prevedendo, dove possibile, anche la filodiffusione. Per Corso Matteotti e Lungomare Falcomatà la delibera indica decorazioni artistiche e tecnologiche: proiezioni, effetti luminosi, videomapping e laser sono tra le soluzioni contemplate per accompagnare le passeggiate di cittadini e visitatori durante le feste. Si tratta delle indicazioni affidate agli uffici, dalle quali dovranno prendere forma gli allestimenti.

All’animazione territoriale vengono riservati altri 50 mila euro. La prima data fissata è quella dell’8 dicembre, con uno spettacolo inaugurale del Natale cittadino. Da quel giorno e fino all’8 gennaio sono previste attività di animazione lungo il Corso Garibaldi, da realizzare contemporaneamente in più punti, anche a giorni alterni, nella fascia dalle 16 alle 20.

Il villaggio di Natale dovrà invece trovare spazio sul Corso in corrispondenza di piazza De Nava, piazza Camagna e piazza Duomo. Tre luoghi attorno ai quali organizzare una parte dell’offerta natalizia nel centro storico. I 500 mila euro complessivamente destinati a luminarie e animazione provengono dal PN Metro Plus 2021–2027, nell’ambito dell’intervento «Distretto Culturale e Turistico». La delibera precisa che la loro disponibilità è subordinata all’imputazione integrale al POC Metro 2014–2020 della spesa prevista da un precedente provvedimento, la delibera numero 192 del 27 agosto.

A questa dotazione si aggiungono 100 mila euro del Piano nazionale politiche urbane 2021–2027 per l’acquisto di attrezzature finalizzate alla valorizzazione di beni culturali e turistici pubblici. È una componente distinta del piano: il documento ne indica la destinazione generale, senza elencare le forniture da acquistare.

Gli ultimi 50 mila euro del pacchetto comunale serviranno per i mercatini di Natale e arriveranno dai proventi della tassa di soggiorno. Su questo fronte Palazzo San Giorgio ha già avviato la procedura per raccogliere le proposte degli operatori: l’avviso esplorativo è stato pubblicato il 29 ottobre, con termine per le manifestazioni d’interesse fissato al 9 novembre.

A portare il quadro complessivo a 650 mila euro è il contributo di Palazzo Campanella, già approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale guidato da Salvatore Cirillo. La deliberazione numero 130 del 26 ottobre concede al Comune patrocinio e 200 mila euro, accogliendo la richiesta presentata da Cannizzaro il 23 ottobre.

Il finanziamento riguarda le iniziative dall’8 dicembre all’8 gennaio. La Presidenza del Consiglio regionale prevede inoltre di partecipare al programma con momenti culturali e occasioni di aggregazione da integrare nel calendario cittadino. Il contributo sarà liquidato dopo la realizzazione degli eventi, sulla base della rendicontazione analitica delle spese sostenute e della documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti.

Accanto alle risorse economiche, la giunta ha previsto una serie di agevolazioni per la realizzazione delle iniziative: concessione gratuita del suolo pubblico, esenzione dai diritti di affissione, permessi di accesso alla Ztl per i mezzi degli organizzatori e degli artisti, patrocinio e promozione attraverso i canali istituzionali. Il provvedimento contempla anche ulteriori appuntamenti promossi da Regione, Consiglio regionale e Città metropolitana, oltre a eventi in altre zone del territorio che prevedano attività di volontariato o beneficenza.

Intanto, un altro tassello riguarda la musica nelle piazze. Il Comune sta raccogliendo proposte per eventi da inserire nel programma natalizio in piazza De Nava e piazza Castello, nel periodo dall’8 dicembre al 6 gennaio. L’avviso esclude le giornate dell’11, 12, 13, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre, senza precisare quali appuntamenti siano eventualmente previsti in quelle date. Le candidature potranno essere presentate entro le 12 del 22 novembre.

Per il primo Natale dell’amministrazione Cannizzaro, dunque, la dotazione economica è delineata. Ora si attende il passaggio in cui si darà un volto al programma: artisti, spettacoli e calendario degli appuntamenti, a partire dall’apertura delle festività prevista per l’Immacolata.