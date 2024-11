Ncd Calabria chiede a Oliverio e al Pd un confronto ‘abbiamo formulato una serie di proposte che il Pd deve comprendere e dire se intende accettare’

“Ncd Calabria non ha responsabilità di governo e non vuole essere opposizione strumentale: abbiamo formulato una serie di proposte che il Pd deve comprendere e dire se intende accettare”. È quanto si legge in una nota di Ncd Calabria, che ricorda di aver “consentito, attraverso l'interrogazione proposta dal senatore Gentile, di smuovere le acque stagnanti dell'Anas sul crollo del viadotto, chiedendo che venga ripristinata al più presto la viabilità per impedire una grave crisi della domanda turistica verso la Calabria”, ma anche di aver “sollecitato con il capogruppo Giovanni Arruzzolo e il senatore Giovanni Bilardi, una discussione sui nuovi dirigenti chiedendo alla Giunta di fare una ricognizione interna seria ed elaborata prima di procedere all'esterno” e anche di aver “formulato la proposta di una grande stagione di investimenti infrastrutturali per la sanità con la costruzione dei nuovi ospedali”. Tuttavia, sottolinea Ncd Calabria non ci sarebbe stato nessun confronto al riguardo con il presidente Oliverio e con il partito democratico. “Sarebbe un errore se il partito di maggioranza pensasse che tutto si circoscrive ai problemi e alle dialettiche del suo interno. Alternativa Popolare rappresenta un decimo dell'elettorato calabrese che vuole moderazione , che privilegia la soluzione alla decantazione dei problemi. Il richiamo di Oliverio all'apertura verso le proposte ed i suggerimenti delle altre forze politiche ha senso se viene sostanziato da una reale apertura che non riguarda né i posti di potere, né la divisione cencelliana. Riteniamo di poter collaborare al miglioramento della condizione dei nostri corregionali ma abbiamo necessità di trovare reciprocità”.