Il senatore candidato governatore per la coalizione Alternativa Popolari per la Calabria

ROMA - Sarà il penalista reggino Nico D'Ascola a correre contro Mario Oliverio (PD) e Wanda Ferro (FI) alle prossime elezioni regionali fissate per il 23 novembre prossimo. La candidatura è stata ufficializzata nelle scorse ore dal coordinatore nazionale del Nuovo Centro Destra, Gaetano Quagliarello, e dal segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa. Il senatore convoglierà le istanze della coalizione Alternativa Popolari per la Calabria, formata dalle due liste Ncd e Udc.

Gentile - "La sperimentazione di Alternativa popolari parte da Ncd e Udc ma va oltre - spiega Gentile - andiamo a rappresentare le esigenze di governabilità di una Regine che non riesce a uscire fuori dalle secche della povertà. Il prof. Nico D'Ascola è figlio di quella cultura che è progressista nelle idee e conservatrice nei valori: è l'espressione di una grande città come Reggio Calabria, di cui in tanti dobbiamo essere orgogliosi. (...) Quagliarello, Cesa e Alfano stanno costruendo un polo agganciato alla tradizione del partito popolare europeo, che punta insieme ai progressisti a cambiare l'Europa partendo dalle regioni". (Aggiornamento -Fonte Ansa)