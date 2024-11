Botta e risposta al vetriolo tra Dalila Nesci e Giacomo Mancini su bilancio, nomine e gestione dei fondi europei

CALABRIA - Scontro a distanza tra la parlamentare 5 stelle Dalila Nesci e l'assessore regionale al Bilancio Giacomo Mancini. Tutto nasce dal documento che attesta il bilancio relativo al 2013, nel quale la Corte dei Conti avrebbe individuato diverse criticità. Per la deputata 5 stelle, il disastro nei conti della Regione sarebbe da ricondurre alla responsabilità dell'assessore. L'attacco è frontale e diretto : "Giacomo Mancini - dichiara Dalila Nesci in una nota- si dimetta oggi stesso dall'incarico. Se non lo fa, lo cacci la presidente Antonella Stasi". E aggiunge: "Mancini vada via, prima di fare altre rovine, visto che per la Ragioneria dello Stato, la Regione Calabria è al dissesto". Secondo Dalila Nesci, poi, sarebbe sotto gli occhi di tutti il fallimento compiuto nella programmazione comunitaria, per non parlare di certe "nomine di amici di amici". Altrettanto piccata la replica di Mancini. L'assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione comunitaria risponde tramite un post pubblicato sul suo profilo facebook. "Cari amici grillini, quali buro-sauri regionali la deputata Dalila Nesci vuole difendere? Quali nicchie di potere vuole proteggere?- scrive - Quali interessi opachi vuole salvaguardare?" E aggiunge elencando tutta una serie di provvedimenti presi che sancirebbero la validità di quanto fatto nel ruolo di assessore dell'ex giunta Scopelliti. Il post si conclude con un appello a tutta la compagine grillina, a una maggiore attenzione nell’entrare nel merito delle questioni senza fermarsi alla superficie. Una bacchettata che di certo non rimarrà impunita. (lc)