«Un'Europa davvero vicina ai cittadini e ai territori non si fa a parole, ma portando concrete opportunità di sviluppo e riscatto economico nel nostro Mezzogiorno». Lo dichiara in una nota l'eurodeputato calabrese di Fratelli d'Italia, Denis Nesci, annunciando la pubblicazione della newsletter istituzionale di luglio, interamente dedicata ai bandi e ai finanziamenti attivi per enti locali, imprese e giovani.



«Il nostro impegno a Bruxelles e Strasburgo – spiega l'esponente di FdI – è guidato da una visione patriottica e pragmatica: rifiutiamo l'assistenzialismo a pioggia e i vincoli ideologici della sinistra. Vogliamo invece dare strumenti reali a chi produce e difende il genio italico. Per questo, con la newsletter di questo mese offriamo una mappa strategica di investimenti nazionali ed europei, con un focus mirato sulla Calabria e sul sud».



All'interno del report di luglio vengono messi a disposizione i dettagli di importanti misure: dai programmi europei come Europa Digitale e il bando Life per l'agroalimentare, fino ai pilastri nazionali targati Fratelli d'Italia al governo, come il piano Digital Transformation da 100 milioni di euro, la Nuova Sabatini, il Voucher 3I per i brevetti e il fondo "Vita & Opportunità" per il sociale.



«Le risorse ci sono, ma ora serve la lungimiranza di tradurle in progetti solidi per la nostra comunità. Trasformare questi fondi in valore reale – conclude Nesci – è il dovere politico e morale che abbiamo per garantire sicurezza, crescita e coesione alla nostra Nazione e alla nostra terra».