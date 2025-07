«Ci risiamo. Sull’Alta Velocità in Calabria ancora una volta c’è chi scrive cose che non corrispondono al vero e chi le riprende al volo senza approfondire in alcun modo gli argomenti». Così Stefania Caracciolo, assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria.

«Questa Giunta che guida la Regione – continua Caracciolo – non intende prendere in giro nessuno e lavora incessantemente per portare a compimento quelle opere di cui la Calabria ha bisogno e che per anni non sono state né pensate né ancor meno realizzate da chi ha governato per anni. Sull’Av assistiamo alla solita bufala che periodicamente viene rilanciata per vera, puntando sul fatto che ci si dimentica della puntata precedente».

L’assessore rievoca i passaggi che riguardano la cancellazione dell’Av calabrese dal Pnrr e l’indicazione di una nuova linea di finanziamento: «In realtà, l’operazione che viene fatta dal Mit è quella con cui, con l’avvicinarsi della data di scadenza del Pnrr, si provvede a coprire gli interventi con altri fondi per la quota parte di quelle somme che si ipotizza non spendere entro il termine. Ad oggi, quindi, nessun intervento risulta definanziato ma quelli finanziati con il Pnrr hanno solo mutato le percentuali di fondi Pnrr e di fondi statali. Ad ogni rapporto semestrale il numero, se del caso, si modifica sempre un po’ e, sistematicamente, si rilancia questa notizia come se fosse novità dell’ultimo momento. A tale riguardo ribadisco che non esiste alcuna distrazione o alcuno scippo di fondi per l’Alta velocità Sa/Rc, previsti dal Pnrr e dal fondo complementare, così come risulta dal Contratto di Programma».

«In totale – riepiloga Caracciolo – ammontano dunque a circa 12miliardi di euro le risorse su di esso disponibili destinate alla predetta Alta velocità, e mai distratte nel corso degli anni. Il governo Meloni non ha toccato alcun capitolo di spesa per i lavori già programmati in Calabria. Le opere finanziate sono in fase di esecuzione o, sostanzialmente, di avvio lavori, pertanto le risorse sono tutte pienamente messe a terra, cosa mai avvenuta in passato».