«Con l’accordo sulla riforma della politica di coesione europea, il governo Meloni, sotto la regia del Commissario Fitto, sta compiendo un atto imperdonabile: accetta che si spostino sul riarmo le risorse destinate allo sviluppo del Sud. È un disegno scellerato, che tradisce lo spirito della coesione e condanna a un futuro buio e brutto regioni in difficoltà come la Calabria».

È l’allarme del Pd Calabria, che poi attacca: «Ancora più grave è il silenzio assordante del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha tenuto la bocca chiusa su questa manovra europea che rischia di privare la Calabria di fondi vitali per la sanità, la scuola, il sostegno alle imprese e l’infrastruttura idrica. Nessun esponente della sua maggioranza ha finora preso posizione, il vuoto è totale».

«La politica di coesione – spiega Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Pd – nasce per ridurre i divari territoriali, non certo per pagare il riarmo o finanziare ponti, come quello sullo Stretto, dichiarati strategici a uso militare. In Calabria abbiamo dighe bloccate da trent’anni, ospedali cadenti, aree industriali abbandonate, giovani che scappano e non tornano più. Non si possono ignorare queste emergenze. Chi oggi tace, si rende complice – conclude Irto – di un tradimento della nostra gente e della nostra terra che non verrà dimenticato».