«Il potenziamento dei collegamenti Ryanair da e per la Calabria con dieci nuovi collegamenti nazionali e internazionali, e in particolare il lancio della nuova base di Reggio Calabria, con oltre 100 milioni di dollari di investimento e 200 nuovi posti di lavoro, oltre al rafforzamento della presenza negli aeroporti di Lamezia Terme e a Crotone, è una notizia straordinaria per la regione perché incrementerà in maniera significativa i flussi turistici in entrata e renderà più accessibili i collegamenti con le regioni del Nord Italia e gli hub internazionali». È quanto afferma l’assessore regionale Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia).

«È importante rimarcare come il nuovo operativo estivo, con trenta rotte totali e una previsione di 1,3 milioni di passeggeri, rappresenti solo un passo di una strategia di crescita a lungo termine concordata con il presidente Roberto Occhiuto, che punta a rafforzare ulteriormente la presenza della principale compagnia europea e a fare della Calabria una delle principali destinazioni del continente».

«Un lavoro, quello del governo regionale guidato da Roberto Occhiuto, che sta consentendo di ottenere un importante rilancio del sistema aeroportuale calabrese, con un impatto importante sulla capacità di attrarre investimenti e generare sviluppo e occupazione».