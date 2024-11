Il presidente della Regione invita ad accelerare i tempi per giungere all'appalto rapidamente

Con un lungo intervento il presidente della Regione Mario Oliverio ha ribadito le proprie posizioni rispetto alla costruzione del nuovo ospedale di Cosenza, nel corso di una seduta congiunta delle commissioni sanità e urbanistica di Palazzo dei Bruzi. «Una premessa è necessaria – ha detto davanti al sindaco Occhiuto - per sgombrare il campo da strumentalizzazioni ed incomprensioni: la convinzione che occorra costruire un nuovo ospedale anche a Cosenza è contenuta nel mio programma elettorale. Lo studio di fattibilità è stato commissionato un anno fa, non esistono intenti elettoralistici».

!banner!

Studio di fattibilità è approccio migliore

Sullo studio di fattibilità il presidente ha ribadito che «l'unico vincolo è stato quello di muoversi dentro il perimetro della città capoluogo. Non c'è stata quindi una indicazione secca; è stata richiesta quella che, con oggettività, fosse meglio rispondente alla attuali e future condizioni e circostanze , essendo un investimento di lunga durata, proiettato nel futuro.

Lo studio di fattibilità è l'approccio migliore, il modo per fare le scelte più rispondenti per realizzare una infrastruttura di questa portata» ha precisato Oliverio aggiungendo che in presenza di una scelta di sito diverso dall' Annunziata, la stessa struttura sarà riutilizzata.

All'Annunziata la cittadella della salute

«Sarà una cittadella della salute - ha detto - tutto ciò che è sparso nella città in quanto a servizi sanitari, verrà riorganizzato attraverso un progetto di riuso e riqualificazione del nosocomio. Nell'Annunziata ci sono già investimenti, in strumentazione tecnologica, pronti perché si possa partire con questo progetto che permetterà di realizzare a Cosenza un modello nuovo ed originale per il Paese».

Infine l’invito a fare presto: «Abbiamo collocato questa scelta nell'ambito della programmazione di risorse rilevanti: occorre investirle. Dobbiamo utilizzare i primi mesi del 2018 per avviare la fase progettuale, per poi andare avanti in vista della gara definitiva.

Discussione non può proseguire all'infinito

Sono convinto che questa provincia abbia diritto ad avere una moderna struttura ospedaliera. Ho disponibilità piena e apertura verso il confronto, ma ciò non deve diventare una discussione permanente, allungata a dismisura. Su questo punto non voglio arretrare neanche di un millimetro ed andare avanti in modo determinato. Credo sia interesse di tutti portare a buon fine un'opera per la quale sono mature le condizioni perché venga realizzata».