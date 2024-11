Il sindaco e presidente della Provincia di Cosenza fa gli auguri al ‘rivale’ Mario Oliverio, nuovo presidente della regione Calabria.

“La sfida è di quelle non facili: trasmettere nuovamente ai cittadini fiducia nel governo della Calabria e di conseguenza nel futuro che spetta a loro e ai loro figli ha dichiarato Occhiuto - Mario Oliverio, al quale esprimo i più sinceri auguri per l’elezione a Presidente della Giunta regionale, avrà il compito di avviare un nuovo corso che non sia dunque solo amministrativo ma anche teso a cambiare la natura del rapporto fra i calabresi e la politica”.



“Ci sarà tempo per analizzare questa tornata elettorale che dal punto di vista della partecipazione – aggiunge Occhiuto – apre riflessioni significative sugli elevati numeri dell’astensionismo, lasciando evidenziare appunto, e soprattutto, la sfiducia delle persone verso il principale esercizio di democrazia per antonomasia. Nel congratularmi con il neo governatore Oliverio, tengo a ringraziare Wanda Ferro per l’impegno, la qualità e lo stile con cui ha presentato la sua candidatura in questa campagna elettorale calabrese certamente particolare. Infine, complimenti a tutti i neo eletti che andranno a sedere in Consiglio regionale”.