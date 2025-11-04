La data della prima riunione di giunta dell’Occhiuto bis è fissata sul calendario. Giovedì 6 novembre il giorno scelto dal presidente per riprendere il lavoro bruscamente interrotto in piena estate quando decise di rassegnare le dimissioni.

Social housing e reddito di merito

Tra i primi punti inseriti in agenda, si valuterà, come annunciato in campagna elettorale, il percorso tecnico e legislativo per introdurre il reddito di merito ovvero un sostegno economico agli studenti delle università calabresi per dissuadere i giovani dall’intraprendere la formazione accademica fuori dai confini regionali. Il governatore, incontrando i giornalisti a margine dell’incontro con Gianluigi Greco, rettore dell’ateneo di Arcavacata, ha inoltre reso noto di aver già proceduto a riprogrammare nel medio periodo le risorse dell’Unione Europea, per liberare i fondi necessari ad avviare il social housing nei borghi, un’altra iniziativa questa, anticipata in campagna elettorale.

Ma la novità più importante è un’altra: «Ho mantenuto per me la delega alla cultura – ha detto al nostro network il presidente della Regione – perché ho in animo di portare in giunta la proposta di costituire una consulta alla quale mi piacerebbe aderissero quegli intellettuali calabresi disponibili a ragionare insieme a me sull’offerta appunto di carattere culturale da mettere in piedi in Calabria. al di là delle sensibilità – sottolinea il governatore – Perché dovrà essere un organismo scevro da condizionamenti politici. In sostanza – ha spiegato Occhiuto - ho bisogno di persone che sappiano indicarmi quali siano le strategie culturali più utili ed appropriate per la Calabria. Io ho qualche pensiero in testa, ma vorrei che fossero arricchiti da chi, in questa materia, ha maggiore esperienza della mia. Poi ci sono altre idee in campo – ha chiosato Occhiuto con una battuta – ma le scoprirete solo vivendo».