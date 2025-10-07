La segretaria generale dell’organizzazione rinnova gli auguri al Presidente della Regione Calabria e auspica collaborazione: «Le priorità sono chiare: ora serve un modello di sviluppo equo, inclusivo e sostenibile»

La Uil Calabria rivolge le più sentite congratulazioni al Presidente Roberto Occhiuto per la sua vittoria elettorale e la riconferma alla guida della Regione Calabria.

«Il risultato ottenuto – afferma la segretaria generale Mariaelena Senese – rappresenta un segnale chiaro da parte dei calabresi, che chiedono continuità ma anche coraggio nell’affrontare con determinazione le emergenze e le sfide della nostra terra. Dunque esprimiamo fin da subito la nostra disponibilità a un confronto costruttivo, ripartendo da dove ci eravamo lasciati per definire strategie comuni per il rilancio della Calabria.

Le priorità – prosegue Senese – sono chiare: lavoro dignitoso, sanità pubblica efficiente, infrastrutture adeguate, lotta alla povertà e valorizzazione dei giovani. In tal senso, la nostra organizzazione è pronta a fare la propria parte con la volontà di contribuire attivamente a costruire un modello di sviluppo equo, inclusivo e sostenibile per tutti i calabresi.

Noi siamo pronti a riavviare rapidamente un confronto operativo, in continuità con quanto già intrapreso nella fase precedente, al fine di dare continuità ai percorsi di dialogo istituzionale e agli impegni condivisi.

La Uil Calabria rinnova dunque l’augurio di buon lavoro al Presidente Occhiuto e auspica che si possa avviare al più presto un percorso di confronto istituzionale e continuativo».