Il sindaco di Cosenza: «I democratici ci hanno lasciato il Comune in dissesto finanziario»

«Appare un vero paradosso che certi attacchi strumentali e falsi ci arrivino dal Pd cosentino, notoriamente espressione di illegalità e di ipocrisia che i cittadini di Cosenza hanno ormai ben capito».

Lo afferma il sindaco Mario Occhiuto a replica di quanto diffuso ieri mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal gruppo consiliare di opposizione "La Grande Cosenza".

«Quanto affermano Carlo Guccione e i suoi colleghi in riferimento ad altri – aggiunge Occhiuto - è quanto loro hanno sempre fatto in passato, e questo è dimostrato dai fatti. Hanno governato questa città per anni, lasciando il Comune di Cosenza con la certificazione del dissesto finanziario che adesso, con la nostra azione amministrativa, stiamo risanando. Per quanto riguarda poi la questione-appalti, sempre loro erano abituati a creare comitati di affari frammentando gli affidamenti diretti per eludere, cosa gravissima, la normativa antimafia. Sotto la mia guida, dati alla mano, queste pratiche affidatarie sono state ridotte dell'80% rispetto al passato. Ma abbiamo purtroppo a che vedere – conclude il Sindaco - con falsi moralisti che vorrebbero far passare gli altri per ciò che loro hanno sempre rappresentato».